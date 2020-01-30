Путин о численности населения России: «Жителей маловато»

Путин о численности населения России: &#171;Жителей маловато&#187;
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Президент предпринял ряд мер, чтобы исправить положение.

Об этом стало известно сегодня, 30 января. Обо всем рассказал президент России Владимир Путин в Красногорске на встрече с представителями общественных организаций Подмосковья. Один из присутствующих отметил, что Россия – большая страна, в которой живет множество людей. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Он подчеркнул, что количество населения страны его не устраивает.

«Жителей маловато, нужно увеличивать»,

— сказал он.

Напоминаем, что президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года, выплачивать его даже при рождении первого ребенка и помогать родителям маленьких детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро. Уроженец Грузии Дэвид Датуна является одним из самых продаваемых и дорогих мировых художников. Один из его портретов президента «Путин — Мона Лиза» продали за $269 тысяч.

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