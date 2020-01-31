ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к Российской Федерации

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к Российской Федерации
Сессия ПАСЕ. Фото: официальный сайт ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается 10 стран Совета Европы, находящихся под мониторингом. Россия вола в их число.

Документ, опубликованный на сайте ПАСЕ, содержит призыв к полному выполнению Россией минских соглашений, а также обвинения в незаконной аннексии Крыма и агрессивных военных действий на востоке Украины.

Резолюция также призывает соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и принять эффективные меры, направленных на предотвращение нарушений прав человека ЛГБТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США одобрили резолюцию против участия России в G7.

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