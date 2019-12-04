В США одобрили резолюцию против участия России в G7

В США одобрили резолюцию против участия России в G7
Сенат США. Фото: Pixabay

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила резолюцию, согласно которой Россия не сможет участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7).

Как сообщает ТАСС, по мнению Палаты представителей, у России нет шансов участвовать в G7 до тех пор, пока она не начнет уважать «территориальную целостность своих соседей», а также придерживаться стандартов демократии.

Резолюция также призывает все страны-участницы G7 выступить против возвращения России, пока она не освободит оккупированный Крым и не прекратит нападения на демократические государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что демократы намерены направить доклад по импичменту Трампа в конгресс США. Ранее президента США заподозрили в нарушении Конституции.

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