В США одобрили резолюцию против участия России в G7

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила резолюцию, согласно которой Россия не сможет участвовать в саммитах «Большой семерки» (G7).

Как сообщает ТАСС, по мнению Палаты представителей, у России нет шансов участвовать в G7 до тех пор, пока она не начнет уважать «территориальную целостность своих соседей», а также придерживаться стандартов демократии.

Резолюция также призывает все страны-участницы G7 выступить против возвращения России, пока она не освободит оккупированный Крым и не прекратит нападения на демократические государства.

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