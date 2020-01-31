Жан Поль-Готье привез в Петербург Fashion Freak Show

Жан Поль-Готье привез в Петербург Fashion Freak Show
Жан-Поль Готье создал сотню оригинальных костюмов для шоу. Фото предоставлено организаторами Fashion Freak Show в Петербурге.

Известный модельер Жан-Поль Готье, недавно объявивший о завершении карьеры, приехал в Петербург. В городе он представит свое Fashion Freak Show.

Fashion Freak Show впервые добралось до России. Увидеть сотню провокационных и эксцентричных костюмов, созданных Готье, петербуржцы могут с 31 января по 2 февраля в БКЗ «Октябрьский».

Собой шоу представляет смесь модного показа и танцевального ревю с цирковыми элементами. Сопровождаться действо будет музыкой от диско до панка. Премьера Fashion Freak Show состоялась осенью 2018 года в кабаре «Фоли Бержер».

После Петербурга кутюрье отправится в Москву.

Не так давно Жан-Поль Готье объявил о завершении карьеры дизайнера высокой моды. Он признался, что хотел бы сосредоточится на создании спектаклей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в создании Fashion Freak Show были задействованы лауреат премии Грэмми композитор Нил Роджерс и хореограф Марион Мотин, работавший с Мадонной.

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Жан Поль-Готье привез в Петербург Fashion Freak Show
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