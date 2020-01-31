Жан Поль-Готье привез в Петербург Fashion Freak Show

Известный модельер Жан-Поль Готье, недавно объявивший о завершении карьеры, приехал в Петербург. В городе он представит свое Fashion Freak Show.
Fashion Freak Show впервые добралось до России. Увидеть сотню провокационных и эксцентричных костюмов, созданных Готье, петербуржцы могут с 31 января по 2 февраля в БКЗ «Октябрьский».
Собой шоу представляет смесь модного показа и танцевального ревю с цирковыми элементами. Сопровождаться действо будет музыкой от диско до панка. Премьера Fashion Freak Show состоялась осенью 2018 года в кабаре «Фоли Бержер».
После Петербурга кутюрье отправится в Москву.
Не так давно Жан-Поль Готье объявил о завершении карьеры дизайнера высокой моды. Он признался, что хотел бы сосредоточится на создании спектаклей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в создании Fashion Freak Show были задействованы лауреат премии Грэмми композитор Нил Роджерс и хореограф Марион Мотин, работавший с Мадонной.