Злоумышленники списали со счета петербуржца 3 млн рублей, украв его телефон на Марата

Петербуржца оставили без телефона и трех миллионов рублей. Фото: pixabay

Петербуржца оставили без телефона и трех миллионов рублей. Фото: pixabay

Петербургские полицейские разыскивают злоумышленников, которые оставили петербуржца без телефона, а также списали с его расчетного счета почти три миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД России, в новогодние праздники, в первых числах января, в полицию обратился 29-летний горожанин. Он рассказал, что кто-то украл его телефон Samsung, пока он находился в баре на улице Марата.

Впоследствии неизвестные при помощи мобильного устройства оплатили покупки на сумму в 2,9 млн рублей.

Согласно предварительным данным, преступники передвигались на иномарке Lifan. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых в совершении преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге судимый мигрант вытащил из кармана пассажира автобуса телефон.