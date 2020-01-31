Как строили железнодорожные кольца в Европе

Как строили железнодорожные кольца в Европе
Московская кольцевая линия. Фото: mosmetro.ru

В Петербурге планируют построить два железнодорожных полукольца, которые свяжут противоположные концы города. Как подобные проекты реализовывали в других городах мира, рассказала «Мойка78».

Германия

Внутригородские железные дороги в большинстве городов Европы развивались постепенно. Один из старейших примеров — Берлинская городская электричка (S-Bahn). Используется она как городской, пригородный и ближний междугородный транспорт.

Строительство железных дорог в Германии началось в конце 19 века. Первый электропоезд был отправлен в 1924 году. Сейчас пассажирская железнодорожная сеть в Берлине и окрестностях протянулась на более чем 300 км. Ежегодно электричками пользуется до 500 млн человек.

Франция

В Париже действует железнодорожная система RER. Она интегрирована в работу городского метро. В границах города электрички спускаются под землю, а за его пределами работают как обычные поезда.

Во французском Лионе электрички работают совместно с трамвайной сетью. Называют из трамптрейнами.

Британия

В Британии строительство наземного метро все еще в процессе. Железнодорожная ветка должна связать восточные и западные пригороды. Сдачу проекта несколько раз переносили. Ориентировочные сроки запуска — весна 2021 года. Вложено в работу около 17,5 мдрд фунтов стерлингов.

Москва

В 2008 году Москва заключила соглашение с РЖД о строительстве кольцевой железной дороги. Затраты на её создание составили 140 млрд. Еще 200 млрд, как ожидается, будет потрачено на поддержание и развитие кольца.

Перевозки по кольцу начались в сентябре 2016 года. В будние дни там курсируют 242 пары поездов «Ласточка». Ежедневно кольцом пользуется около 580 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на строительство двух железнодорожных полуколец планируют потратить 600 млрд рублей. Они должны наладить связь между северными и юго-западными пригородами. Проходить железные дороги будут через аэропорт Пулково и восточную часть Петербурга.

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