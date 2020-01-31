Петербургский прокурор через суд обязал предприятие обеспечить надлежащую очистку сточных вод

В Петербурге прокурор Петроградского района обратился в районный суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к ООО «Бау-Инвест».

Прокурор потребовал обязать ответчика провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод, ссылаясь на то, что допускается их сброс с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в их составе.

Как сообщили в прокуратуре города, прокурор также указал, что указанные действия нарушают водное законодательство, закон об охране водных биологических ресурсов, права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности.

В результате суд удовлетворил иск прокурора.

Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокурора Петроградского района.

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