Петербургский прокурор через суд обязал предприятие обеспечить надлежащую очистку сточных вод

Петербургский прокурор через суд обязал предприятие обеспечить надлежащую очистку сточных вод
Решением Петроградского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Фото: pixabay

В Петербурге прокурор Петроградского района обратился в районный суд с иском в защиту неопределенного круга лиц к ООО «Бау-Инвест».

Прокурор потребовал обязать ответчика провести мероприятия, направленные на повышение качества сточных вод, ссылаясь на то, что допускается их сброс с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в их составе.

Как сообщили в прокуратуре города, прокурор также указал, что указанные действия нарушают водное законодательство, закон об охране водных биологических ресурсов, права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности.

В результате суд удовлетворил иск прокурора.

Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокурора Петроградского района.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об очередной волне эвакуаций в Петербурге.

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