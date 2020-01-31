Жителям Ленобласти запретили выходить на лед

Жителям Ленобласти запретили выходить на лед
Спасатели рекомендуют воздержаться от рыбалки. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Ленинградской области сотрудники ГУ МЧС России предупредили местных жителей, что выход на лед все еще опасен для жизни — лед все еще хрупкий из-за перепадов температур.

Запрет о выходе на лед распространяется на всю территорию Ленинградской области. В МЧС напомнили, что лед еще недостаточно прочен для ходьбы по нему из-за аномального тепла этой зимой. Рыбакам рекомендуют повременить и воздержаться от выхода на лед.

Особое предупреждение спасатели вынесли родителям, дети которых могут играть вблизи водных объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два рыбака провалились под лед Тростникового озера. Одного мужчину удалось вытащить, а второго разыскивали спасатели.

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