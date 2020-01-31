В Гатчинском районе нашли огромную свалку шприцов

В Ленинградской области жители Гатчинского района поделились в соцсетях фотографиями найденной свалки медицинских отходов класса В.

Как сообщают ленинградцы в группе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», свалка со шприцами и прочими медотходами была найдена местными жителями в километре от поселка Новый Свет.

«Медицинские материалы класса B считаются возможными источниками распространения эпидемий и утилизируются на специальных площадках» — написал автор публикации.

Пользователи отметили, что неподалеку от новой свалки находится полигон «Новый Свет Эко», на который свозят коммунальные отходы, грунт для рекультивации, а также производственный и промышленный мусор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Ванеева обнаружена крупная свалка.