Легковушки не поделили перекресток Есенина и Луначарского

Легковушки не поделили перекресток Есенина и Луначарского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

Авария случилась сегодня днем, 31 января. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машины получили несильные повреждения, однако проезд по участку затруднили.

По словам очевидцев, один из участников аварии совершал поворот, но не убедился в безопасности маневра.

«Не пропустил двигающийся на зеленый свет матиз», — написал автор записи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации гимназии. Сотрудников и детей вывели на улицу из-за угрозы взрыва.

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