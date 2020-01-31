Петербуржцы заметили 11 машин Следственного комитета и ДПС в Сосновке

Петербуржцы заметили 11 машин Следственного комитета и ДПС в Сосновке
Машины припаркованы у обочины. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы рассказали о большом скоплении машин правоохранительных органов в Выборгском районе города.

Обо всем стало известно сегодня днем, 31 января. По словам очевидцев, машины стоят у парка «Сосновка». На опубликованных кадрах видно, что легковушки выстроились в ряд у обочины.

«11 машин следственного комитета, дпс…» — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины скопления служебных машин пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД, в результате которого собралась пробка. Одна из машин в результате аварии потеряла бампер.

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