Главой музея «Приютино» назначили хранительницу залов музея Ахматовой

Главой музея «Приютино» назначили хранительницу залов музея Ахматовой
"Приютино". Фото: wikipedia.org

Пост нового директора музея-усадьбы «Приютино» во Всеволожске заняла Ольга Морозова, которая ранее занимала должность хранительницы выставочных залов музея Анны Ахматовой, который расположен в Фонтанном доме в Петербурге.

О назначении Ольги Морозовой на должность главы музея «Приютино» сообщили в Telegram-канале областного правительства в пятницу, 31 января.

Музей «Приютино» находится во Всеволожске. Ранее здание музея было усадьбой первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Оленина. Усадьба была построена в первой половине XIX века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тестовом режиме открывают Музей-квартиру Бродского.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Всеволожск музей приютино оленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 6 тыс. пешеходов в Петербурге и Ленобласти заплатят штрафы за нарушение ПДД
В Петербурге кафе выселяют из подвалов с опасными трубами
В Волхове мужчина угрожал подросткам пневматическим пистолетом
Под Литейным мостом три иномарки столкнулись в ДТП
Крыша СКК рухнула во время сноса
На Ириновском разбойник с газовым баллончиком попытался похитить алкоголь
Адвоката и таможенника осудили за аферу со взяткой от «Скандинавии»
Финские астрономы открыли новый тип полярных сияний