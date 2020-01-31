Главой музея «Приютино» назначили хранительницу залов музея Ахматовой

Пост нового директора музея-усадьбы «Приютино» во Всеволожске заняла Ольга Морозова, которая ранее занимала должность хранительницы выставочных залов музея Анны Ахматовой, который расположен в Фонтанном доме в Петербурге.

О назначении Ольги Морозовой на должность главы музея «Приютино» сообщили в Telegram-канале областного правительства в пятницу, 31 января.

Музей «Приютино» находится во Всеволожске. Ранее здание музея было усадьбой первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Оленина. Усадьба была построена в первой половине XIX века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тестовом режиме открывают Музей-квартиру Бродского.