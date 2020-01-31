В Роспотребнадзоре рассказали об отсутствии риска распространения коронавирус

31 января Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в Росиии зафиксировали первые случаи заражения вирусом. Больные приехали в Россию из Китая, они были госпитализированы в Забайкалье и Тюменской области.

В Роспотребнадзоре отметили, что больные были изолированы, а также специалисты проверили людей, с которыми они контактировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разработают меры после выявления случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, выдача рабочих виз для граждан Китая будет запрещена. Соответствующий проект постановления готовит правительство РФ.