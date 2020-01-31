Две иномарки пострадали в ДТП на Лермонтовском

Две иномарки пострадали в ДТП на Лермонтовском
Место ДТП.Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на пересечении Лермонтовского и 10-й Красноармейской произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись две иномарки.

«На пересечении Лермонтовского и 10-й Красноармейской, «Вольво» на красный ехал у нас на глазах и всех в «БМВ», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Фото с места аварии очевидцы опубликовали в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 мошенников, продававшие БАДы пенсионерам, отделались условными сроками. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Московский районный суд вынес приговор 29 людям, причастным к продаже БАДов под видом лекарств.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария авто дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге фигурант уголовного дела ответит перед судом за кражу из ...
Депутаты призывают Генпрокуратуру проверить документацию на снос СКК
Спасатели опровергли информацию об обрушении дома на Большой Посадской
Последнее заявление ВОЗ не означает недоверия к Китаю
В Колпино автомобиль сбил 10-летнего мальчика
В Ленобласти задержан мужчина, угрожавший оружием детям
Пьяный водитель устроил ДТП на Гостилицком шоссе, а после попытался сбежать
Заказчик снос СКК объяснил обрушение кровли