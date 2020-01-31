Две иномарки пострадали в ДТП на Лермонтовском

В Санкт-Петербурге на пересечении Лермонтовского и 10-й Красноармейской произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись две иномарки.

«На пересечении Лермонтовского и 10-й Красноармейской, «Вольво» на красный ехал у нас на глазах и всех в «БМВ», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Фото с места аварии очевидцы опубликовали в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 29 мошенников, продававшие БАДы пенсионерам, отделались условными сроками. Обо всем сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Московский районный суд вынес приговор 29 людям, причастным к продаже БАДов под видом лекарств.