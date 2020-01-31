Депутаты призывают Генпрокуратуру проверить документацию на снос СКК

Депутаты фракции «Справедливая Россия» обратились к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову после обрушения СКК «Петербургский». Они просят его проверить документацию на снос здания.

Парламентарии призывают генпрокурора принять меры прокурорского реагирования. В том числе, провести выездную проверку и обратиться в суд с требованием о расторжении или изменение соглашения о реконструкции комплекса с ООО «СКА-Арена».

Обращение подписали руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина и депутаты Законодательного собрания Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Кровля СКК «Петербургский» обрушилась 31 января во время работ по демонтажу. По предварительным данным, в результате обвала погиб один рабочий. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту произошедшего.

Заказчиком работ по демонтажу выступила компания «СКА Арена». Она планирует построить на месте СКК новый стадион.

Ранее генеральный директор ООО «СКА Арена» Игорь Забиран объяснил произошедшее во время сноса СКК «Петербургский».