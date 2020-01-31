Водителей возмутил каршеринг, брошенный посреди дороги у Александровской больницы

В Невском районе Петербурга водители заметили брошенный каршеринг. Арендованная машина явно мешала проезду транспорта.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 31 января. По словам очевидица, машина стояла на перекрестке у Александровской больницы. На опубликованных кадрах видно, что водителям приходится объезжать каршеринг.

«Стоит так уже минимум 40 минут», — возмутился пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подписчики предположили, что у водителя просто закончились деньги на аренду авто.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге за месяц оштрафовали 4,5 тыс. пешеходов. Горожане нарушили ПДД.