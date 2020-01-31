За нарушение ПДД в Петербурге за январь оштрафовали 4,5 тысяч пешеходов

За январь в Петербурге и области выросло число аварий с участием пешеходов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За январь в Петербурге и области выросло число аварий с участием пешеходов. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице за январь больше трех тысяч автомобилистов привлекли к ответственности за непредоставление преимущества пешеходам. В Ленобласти таких водителей оказалось около 600.

К ответственности привлекали и пешеходов. Граждан, нарушающих ПДД, было зафиксировано еще больше – 4,5 тыс. в городе и 1,5 тыс. в области.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, чаще всего нарушители переходили дорогу вне зоны перехода, а также на запрещающий сигнал светофора. В области около сотни пешеходов получили штраф за отсутствие светоотражащюих элементов.

Также за настоящий месяц в Петербурге и области выросло число аварий с участием пешеходов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что автобус №330 сменил перевозчика и добавил новую остановку на маршруте.