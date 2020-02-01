Пожарные тушили Daewoo Nexia на Большеохтинском

Пожарные тушили Daewoo Nexia на Большеохтинском
Причины возгорания пока неизвестны. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга в первом часу ночи вспыхнул легковой автомобиль.

Все произошло в ночь на субботу, 1 февраля, На Большеохтинском проспекте, у дома 22, корпус 2. Сигнал о пожаре поступил дежурному в 00:34. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 спасателей на трех машинах.

Как сообщило ГУ МЧС России по Петербургу, загорелся автомобиль марки Daewoo Nexia. В легковушке выгорел моторный отсек и салон.

Спасатели тушили пламя 20 минут, к 00:54 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщал, что пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы, расположенное в деревне Ульяновка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Похудевшая жена Игоря Николаева опубликовала фото в купальнике с ...
Пожарные тушили Daewoo Nexia на Большеохтинском
Поклонники обеспокоены худобой Полины Гагариной
В Ульяновке пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы
В Петербурге на станции «Казаковская» рабочие бьют валуны вручную
Спасатели локализовали пожар в деревянном здании больницы
В Сестрорецке две «скорые» прибыли к месту ДТП с легковушками
Водитель Mercedes уснул и врезался в фуру на М-11, двигаясь в сторону Петербурга