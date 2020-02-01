Пожарные тушили Daewoo Nexia на Большеохтинском

В Красногвардейском районе Петербурга в первом часу ночи вспыхнул легковой автомобиль.

Все произошло в ночь на субботу, 1 февраля, На Большеохтинском проспекте, у дома 22, корпус 2. Сигнал о пожаре поступил дежурному в 00:34. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 спасателей на трех машинах.

Как сообщило ГУ МЧС России по Петербургу, загорелся автомобиль марки Daewoo Nexia. В легковушке выгорел моторный отсек и салон.

Спасатели тушили пламя 20 минут, к 00:54 огонь был ликвидирован.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщал, что пожарные потушили деревянное здание бывшей больницы, расположенное в деревне Ульяновка.