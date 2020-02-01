Петербуржцы зажгли свечи у разрушенного СКК

У забора рухнувшего СКК «Петербургский» местные жители устроили стихийный материал. К месту трагедии петербуржцы приносят цветы и зажигают свечи.

Видео стихийного мемориала опубликовано в группе защитников спорткомплекса «Сквер у СКК» социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, утром 31 января в Московском районе начался демонтаж крыши СКК «Петербургский». В ходе демонтажа произошло обрушение кровли. По данным МЧС, площадь обрушения составляет 28 тыс. кв. м. В результате погиб рабочий, который находился на крыше. Его тело уже извлекли из-под завалов. По факту случившегося о проводится доследственная проверка. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский». Прокуратуру проверяет, было ли соблюдено законодательство об охране труда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при обрушении СКК «Петербургский» в Московском районе погиб один рабочий. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин.