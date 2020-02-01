В Петербурге создают школу для программистов

Санкт-Петербург совместно со Сбербанком открывает в городе «Школу 21», где петербуржцы любого возраста смогут бесплатно получить знания по программированию.

Договоренность о создании школы для программистов была достигнута между петербургским губернатором Александром Бегловым и президентом правления Сбербанка Германом Грефом.

Как сообщают в Смольном, «Школа 21» будет создана для подготовки профессионалов для цифровой экономики, а также для обеспечения региональных компаний квалифицированными кадрами.

По поручению градоначальника для школы будет найдено здание и общежитие для студентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели в петербургских школах.