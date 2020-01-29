Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели в петербургских школах

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил провести референдум по вопросу о сокращении рабочей недели до пяти дней. Об этом политик заявил сегодня, 29 января, на пресс-конференции, посвященной шестидневной учебной недели в петербургских школах.

По словам Милонова, главная проблема школ заключается в том, что на сегодняшний день они не являются цитаделью воспитания для детей. Он отметил, что в большей степени их воспитание ложится на плечи родителей.

Депутат также подчеркнул, что родителям трудно за один день общения дать ребенку все необходимое. По его мнению, в городе необходимо провести всенародный референдум.

« В свое время молодежные объединения предложили мне создать активистское движение, которое мы условно называем «Дай пять»», — заявил Милонов.

На мероприятии присутствовали общественные деятели, муниципальные депутаты, депутаты ЗакСа и Госдумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Виталий Милонов предложил учить школьников запуску фейерверков. Он предложил ввести в школах уроки безопасного использования пиротехники.