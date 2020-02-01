Житель Ленобласти признался в убийстве своего дяди

В Ленинградской области полиция Всеволожского района выясняет все обстоятельства гибели 50-летнего мужчины. Предполагается, что его зарезал собственный племянник.

Все произошло вечером в пятницу, 31 января, когда в районную полицию сообщили о поножовщине, произошедшей в деревне Нижние Осельки. Мужчина рассказал правоохранителям, что насмерть зарезал своего родственника. Согласно предварительной информации полицейских, перед инцидентом между родственниками произошел конфликт.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее 33-летний племянник имел судимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова.