Житель Ленобласти признался в убийстве своего дяди

Житель Ленобласти признался в убийстве своего дяди
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области полиция Всеволожского района выясняет все обстоятельства гибели 50-летнего мужчины. Предполагается, что его зарезал собственный племянник.

Все произошло вечером в пятницу, 31 января, когда в районную полицию сообщили о поножовщине, произошедшей в деревне Нижние Осельки. Мужчина рассказал правоохранителям, что насмерть зарезал своего родственника. Согласно предварительной информации полицейских, перед инцидентом между родственниками произошел конфликт.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее 33-летний племянник имел судимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погиб от удара ножом в парке на Козлова.

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Всеволожский район ленобласть поножовщина
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