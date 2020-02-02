Жители Петербурга заметили на льду Крюкова канала одинокую инвалидную коляску

Жители Петербурга заметили на льду Крюкова канала одинокую инвалидную коляску
Комментаторы окрестили историю "сюром". Фото: Instagram @mitropolska

Петербурженка заметила на льду Крюкова канала в Адмиралтейском районе города вмерзшую в поверхность инвалидную коляску.

В воскресенье, 2 февраля, жительница Северной столицы поделилась в своем профиле в Instagram фотографией необычного зрелища. На льду Крюкова канала одиноко стояла инвалидная коляска. «Видела вмёрзшие веники, дорожные знаки, мётлы и даже стулья… Но такое — впервые», — удивляется девушка.

Пользовательница Сети подчеркнула, что надеется, что в этой истории обошлось без пострадавших. Однако узнать реальную причину, по которой инвалидная коляска оказалась в таком странном положении, пока не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов задержали бездомного, который систематически поджигал детские коляски.

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