Флеболог объяснил, как распознать образовавшийся в венах тромб

В зоне риска также люди с избыточным весом и плохой наследственностью. Фото: pixabay.com

В зоне риска также люди с избыточным весом и плохой наследственностью. Фото: pixabay.com

Авторитетный медик, руководитель Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко объяснил, какие симптомы могут сопутствовать образованию тромбов.

По словам врача, главный признак, который должен насторожить вас — отек конечности. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако, отмечает флеболог, образование тромбов может протекать абсолютно бессимптомно.

Тем не менее, есть факторы, которые повышают риск возникновения опасной для здоровья и жизни ситуации. Среди таковых — лишний вес, генетическая предрасположенность, гиподинамия (малоподвижность), онкология либо длительные хирургические операции. Медик подчеркнул, что в любом случае, даже если вас ничего не беспокоит, раз в год стоит проходить диспансеризацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ нашли новый способ распознавать фенолы в колбасных изделиях и рыбе.