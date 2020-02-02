Флеболог объяснил, как распознать образовавшийся в венах тромб

Флеболог объяснил, как распознать образовавшийся в венах тромб
В зоне риска также люди с избыточным весом и плохой наследственностью. Фото: pixabay.com

Авторитетный медик, руководитель Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 имени Пирогова, Сергей Чубченко объяснил, какие симптомы могут сопутствовать образованию тромбов.

По словам врача, главный признак, который должен насторожить вас — отек конечности. В таком случае стоит немедленно обратиться за медицинской помощью. Однако, отмечает флеболог, образование тромбов может протекать абсолютно бессимптомно.

Тем не менее, есть факторы, которые повышают риск возникновения опасной для здоровья и жизни ситуации. Среди таковых — лишний вес, генетическая предрасположенность, гиподинамия (малоподвижность), онкология либо длительные хирургические операции. Медик подчеркнул, что в любом случае, даже если вас ничего не беспокоит, раз в год стоит проходить диспансеризацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые из СПбГУ нашли новый способ распознавать фенолы в колбасных изделиях и рыбе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач здоровье медицина тромб флеболог
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 40% россиян не могут накопить на первый взнос по ипотеке
Флеболог объяснил, как распознать образовавшийся в венах тромб
На борту самолета «Победы», летевшего из Челябинска в Москву, ...
Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает до 800 рублей
Стало известно, о чем говорили рабочие перед обрушением крыши СКК
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чье тело нашли в пакете
Китайский коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России
Борис Гребенщиков и «Аквариум» презентовали клип на песню ...