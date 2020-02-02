Кронштадтские подростки, развлекаясь, нарисовали на снегу огромную свастику

Однако фашистской символикой юные дарования не ограничились, сопроводив «рисунок» фаллосами и нацистским приветствием.

Жители одного из домов по Цитадельскому шоссе в Кронштадте утром, выглянув из окон, были весьма удивлены: на снегу красовались красноречивые символы и вполне однозначное высказывание. Возмутившись актом вандализма, соседи обратились в полицию.

Выяснилось, что авторами художественного творения на снегу были трое скучающих школьников, которым по 13-14 лет. Мальчиков доставили в отделение полиции вместе с родителями. Юные хулиганы признались в содеянном и раскаялись. При этом школьники ранее не были замечены в подобных проступках и живут в благополучных семьях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боксиготорске шестнадцатилетний подросток, уже имевший криминальный опыт, угнал «Ладу».