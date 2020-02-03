Эпидемия коронавируса обрушила китайские биржи

Эпидемия коронавируса обрушила китайские биржи
Основные индексы упали более чем на 8%. Фото: pixabay

Вспышка нового коронавируса привела к обвалу котировок на торгах на китайских фондовых биржах. После новогодних каникул в Китае основные индексы упали более чем на 8%.

Так, фондовая биржа в Шанхае Shanghai Composite к утру по местному времени обвалилась на 8,07% — до 2736,28 пункта. А Shenzhen Componen в Шэньчжене рухнул на 8,54% — до 9769,91 пункта.

Торги на китайском фондовом рынке прошли впервые после новогодних праздников. До этого они проходили перед китайским Новым годом — 23 января. За это время число зараженных короновирусом увеличилось примерно в 30 раз, а число погибших — примерно в 20 раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская биржа зафиксировала рекордный прирост счетов в 2019 году.

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