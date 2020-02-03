Порт «Морской фасад» построит новый круизный лайнер

Новый круизный лайнер построят к 2026 году. Фото: seaport.spb.ru

Новый круизный лайнер построят к 2026 году. Фото: seaport.spb.ru

АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» разработал обновленный проект создания судоходной компании Петербурга.

Как сообщает «Коммерсантъ», в Северной столице, согласно новому проекту, будет построено новое круизное судно ледового класса. Круизный лайнер построят для путешествий по Балтике. Судно будет возить туристов в столицы Финляндии, Латвии, Эстонии, Швеции и в российский Калининград.

Проект оценивается в почти 30 миллиардов рублей. Основную часть средств намерены получить из федерального бюджета.

Новый круизный лайнер будет вмещать 2,5 тысяч пассажиров. Его длина составит 270 метров, ширина — 36 метров. Судно ледового класса сможет развивать скорость до 22 узлов.

Его строительство планируют завершить к 2026 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправилось в кругосветку океанографическое судно «Адмирал Владимирский».