В Петербурге прокуратура борется за права жильцов многоквартирных домов

В Петербурге прокуратура борется за права жильцов многоквартирных домов
Прокуратура обратилась в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Кировского района проверила соблюдение ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» жилищного законодательства.

Прибывшие сотрудники выяснили, что общее имущество собственников многоквартирных домов находится в неудовлетворительном состоянии. В результате проверки были вскрыты нарушения правил техэксплуатации жилищного фонда, влекущие за собой угрозу жизни и здоровью жильцов.

Как сообщили в прокуратуре города, по фактам выявленных нарушений организации было внесено представление. Прокуроры также обратились в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в парадной дома на Десантников. Договориться на словах не смогли двое пьяных мужчин.

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