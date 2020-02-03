В Петербурге прокуратура борется за права жильцов многоквартирных домов

В Петербурге прокуратура Кировского района проверила соблюдение ООО «Жилкомсервис № 1 Кировского района» жилищного законодательства.
Прибывшие сотрудники выяснили, что общее имущество собственников многоквартирных домов находится в неудовлетворительном состоянии. В результате проверки были вскрыты нарушения правил техэксплуатации жилищного фонда, влекущие за собой угрозу жизни и здоровью жильцов.
Как сообщили в прокуратуре города, по фактам выявленных нарушений организации было внесено представление. Прокуроры также обратились в суд для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
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