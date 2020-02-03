Петербуржец припарковал принадлежащую отцу Mazda CX-5 у дома, а ее угнали

В Невском районе Петербурга неизвестный похитил автомобиль местного жителя. Злоумышленнику приглянулась Mazda CX-5.

Обо всем стало известно в воскресенье, 2 февраля, в отдел полиции обратился 29-летний мужчина. Он рассказал, что припарковал иномарку у дома 4 по лице Дыбенко, а когда вернулся – машины уже не было. Он добавил, что иномарку угнали в период с 18 часов 1 февраля до 11 часов 2 февраля.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, машиной заявитель управлял по доверенности, а сам автомобиль принадлежит его отцу.

В настоящее время устанавливается стоимость иномарки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП на КАД. Водитель иномарки въехал в отбойник.