В Петербурге будут объявлены финалисты конкурса на концепию парка «Тучков Буян»

В Петербурге будут объявлены финалисты конкурса на концепию парка &#171;Тучков Буян&#187;
Демо-образец строящегося на месте судебного квартала парка "Тучков буян". Фото: http://art-park.spb.ru

Петербургский губернатор Александр Беглов обсудил во время рабочей поездки в Москву вопросы проведения конкурса на ландшафтную и архитектурную концепции парка «Тучков буян», строительство которого планируется на Петроградской стороне.

Так, во вторник, 4 февраля, Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга объявит восемь финалистов конкурса, которые возьмутся за разработку концепции будущего парка в Петербурге.

На конкурс поступило более 200 заявок из полусотни стран. За возможность разработки концепции арт-парка будут бороться ведущие международные и российские компании, пишет АБН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона «Красный Бор».

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