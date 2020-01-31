Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона «Крансый Бор»

«Красный Бор» стал федеральным учреждением. Губернатор Северной столицы Александр Беглов провел рабочую встречу в Минприроды России, на которой были обсуждены планы дальнейшей работы полигона.

Встреча состоялась в пятницу, 31 января. На ней были обсуждены планы дальнейшей работы указанного полигона, который стал федеральной собственностью.

Как сообщили в пресс-службе Администрации губернатора города, госказенное учреждение «Красный Бор» стало федеральным. Теперь оно будет финансироваться из бюджета страны.

Коллектив остался работать в полном составе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что территорию полигона «Красный Бор» защитили от квадрокоптеров специальной системой.