Территорию полигона «Красный Бор» защитили от квадрокоптеров

Территорию полигона &#171;Красный Бор&#187; защитили от квадрокоптеров
Система позволит обнаруживать и блокировать дроны. Фото: pixabay

Полигон оснастили специальной системой, способной обнаружить и нейтрализовать беспилотник.

На полигоне «Красный Бор», который расположен в Тосненском районе Ленобласти, начали использовать систему защиты от квадрокоптеров. Система позволит обнаруживать и блокировать дроны, которые приближаются к охраняемой зоне.

Беспилотники будут терять управление, а операторы получат сигнал о подозрительном предмете, появившемся на территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

«Красный Бор» — это крупный полигон в Ленобласти, он предназначен для утилизации токсичных отходов от деятельности химических, медицинских и промышленных предприятий. Сейчас полигон перестал принимать отходы на переработку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве решают участь полигона “Красный бор”.

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