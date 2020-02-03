Координатора митинга в память об СКК оставили в полиции до суда

Координатора митинга в память об СКК оставили в полиции до суда
Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

После согласованного митинга в память об СКК «Петербургский» задержали активистку и координатора акции Ларису Лопаткину. В отделе полиции её решили оставить до суда.

Как рассказали участники сообщества «Сквер у СКК», причиной задержания Лопаткиной стала надпись, которую она оставила на заборе у комплекса.

«За это ее забрали в ОП и удерживают в течение всего дня без достаточных на то причин!», — сообщили активисты, ранее выступающие против сноса СКК.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Лариса Лопаткина оставила на заборе надпись «Не простим вандалов!».

Митинг в память об СКК «Петербургский» прошел в Петербурге 2 февраля. Местные жители и активисты собрались на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина. Участники митинга заявили, что власти Петербурга должны были противостоять сносу СКК.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание митинг новости спб скк СКК "Петербургский"
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Применение прогестерона может помочь избежать выкидыша
Кремль: упоминание Бога в Конституции обсуждает рабочая группа
Владельца кафе «Хоттабыч» оштрафовали за продажу алкоголя без лицензии
В Петербурге проверили 75 человек с подозрением на коронавирус
Кокорин рассказал, что получает в «Зените» меньше 20 тысяч рублей
Погода в феврале в Петербурге будет стандартной
На «Евровидении» Россию могут представить Little Big и Полина Гагарина
В Сирии погибло четверо бойцов ФСБ России