Координатора митинга в память об СКК оставили в полиции до суда

После согласованного митинга в память об СКК «Петербургский» задержали активистку и координатора акции Ларису Лопаткину. В отделе полиции её решили оставить до суда.
Как рассказали участники сообщества «Сквер у СКК», причиной задержания Лопаткиной стала надпись, которую она оставила на заборе у комплекса.
«За это ее забрали в ОП и удерживают в течение всего дня без достаточных на то причин!», — сообщили активисты, ранее выступающие против сноса СКК.
Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Лариса Лопаткина оставила на заборе надпись «Не простим вандалов!».
Митинг в память об СКК «Петербургский» прошел в Петербурге 2 февраля. Местные жители и активисты собрались на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина. Участники митинга заявили, что власти Петербурга должны были противостоять сносу СКК.