Координатора митинга в память об СКК оставили в полиции до суда

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

Успеют ли возвести к 2023 году новую арену на месте обрушившегося СКК - неизвестно. Фото: Gazeta.SPb

После согласованного митинга в память об СКК «Петербургский» задержали активистку и координатора акции Ларису Лопаткину. В отделе полиции её решили оставить до суда.

Как рассказали участники сообщества «Сквер у СКК», причиной задержания Лопаткиной стала надпись, которую она оставила на заборе у комплекса.

«За это ее забрали в ОП и удерживают в течение всего дня без достаточных на то причин!», — сообщили активисты, ранее выступающие против сноса СКК.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что Лариса Лопаткина оставила на заборе надпись «Не простим вандалов!».

Митинг в память об СКК «Петербургский» прошел в Петербурге 2 февраля. Местные жители и активисты собрались на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина. Участники митинга заявили, что власти Петербурга должны были противостоять сносу СКК.