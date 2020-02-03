Петербургский блогер заснял нерест налимов на Ладоге

Петербургский блогер заснял нерест налимов на Ладоге
В среднем налимы живут 10-12 лет, но порой могут достигать возраста 20-25 лет. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Ведущий YouTube-канала «Каждой твари по паре», блогер из Петербурга Павел Глазков показал зрителям нерест налимов на Ладожском озере.

Видеозаписью с удивительным биологическим процессом натуралист поделился в воскресенье, 2 февраля, на своей странице в социальной сети «Вконтакте». Благодаря аномально теплой погоде и отсутствию ледяного покрова на реках и озерах в Петербурге и области, Павлу удалось заснять нерестящихся налимов.

Нерест хищных рыб происходит на мелководье и обязательно — зимой, поскольку налимы любят холод. В это время за одну самку, значительно превосходящую по размеру самцов, борются до десяти особей мужского пола. Удивительно, что рядом с ними можно заметить окуней: эти рыбы никогда не откажутся полакомиться икрой налимов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что биолог из России считает, что врожденную глухоту можно излечить при помощи редактирования генома.

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Петербургский блогер заснял нерест налимов на Ладоге
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