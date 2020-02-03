Арестованного в Петербурге адвоката обязали вернуть деньги клиенту

Арестованного в Петербурге адвоката обязали вернуть деньги клиенту
Суд обязал арестованного адвоката вернуть деньги клиенту. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск одного из клиентов к адвокату Владимиру Подоприхину, арестованному по делу о мошенничестве.

Между петербуржцем и адвокатам Владимиром Подоприхиным (Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Глобал Консалтинг») был заключен договор об оказании юридической помощи. Мужчина оплатил 100 тыс. рублей по договору.

Однако Подоприхин к исполнению обязанностей так и не преступил по причине ареста. Адвоката задержали по делу о мошенничестве с деньгами Минобороны.

Клиент указал на то, что из-за ареста Подоприхин не сможет выполнить обязательство по договору. Суд встал на его сторону и обязал адвоката вернуть мужчине 100 тыс. рублей и оплаченную ранее госпошлину.

Адвокат, находящийся в СИЗО, подал отзыв на исковое заявление. Он указал на то, что не может исполнить обязательства до тех пор, пока находится под арестом. Денег на его счетах нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что адвоката в Петербурге осудили за мошенничество.

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Арестованного в Петербурге адвоката обязали вернуть деньги клиенту
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