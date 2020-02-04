«Я не могу обмануть биологические часы»: Лепс перенес очередную операцию

Григорий Лепс пережил операцию на голосовых связках. Легендарный шансонье доверился парижским врачам.

Певец недавно вернулся из отдыха в Италии, куда ездил вместе с женой Анной Шаплыковой. Оказалось, 57-летний музыкант восстанавливал силы после хирургического вмешательства.

Лепс рассказал, что выступления давно стали частью его жизни, но ритм работы в шоу-бизнесе с каждым годом дается удерживать все сложнее.

Как сообщает «СтарХит», певец заявил, что он не в силах обмануть биологические часы, годы берут свое. Однако долго восстанавливаться он не намерен. Впереди у Лепса гастрольный тур.

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