«Орими» перестроит бывшие здания «Алмаз-Антей» в бизнес-центр

&#171;Орими&#187; перестроит бывшие здания &#171;Алмаз-Антей&#187; в бизнес-центр
В Петербурге появится новый бизнес-центр. Фото: pixabay.com

ГК «Орими» намерена перестроить имущественный комплекс концерна «Алмаз-Антей» в Выборгском районе Петербурга под бизнес-центр. Площадь его составит около 40 тыс. кв. метров.

Здания будут реконструированы. Завершить подготовку проекта планируется к декабрю 2020 года, строительные работы — к концу 2021 года. Об этом рассказал председатель совета директоров группы Александр Евневич.

По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят порядка 5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

ГК «Орими», согласно данным ассоциации «Росчайкофе» занимает лидирующие позиции на российском чайном рынке с долей более 30% в натуральном выражении. На рынке кофе ГК расположилась на третьем месте с долей 13%. Компания выпускает чай и кофе под брендами Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», Jardin и «Жокей».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Алмаз-Антей» продаст комплекс зданий на Обводном канале.

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