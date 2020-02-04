Рядом с четырьмя трупами в Петербурге нашли канистру с неизвестной жидкостью

Рядом с четырьмя трупами в Петербурге нашли канистру с неизвестной жидкостью
Следователи назначали ряд экспертиз. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Следователи завершили осмотр заброшенной столовой на территории бывшей воинской части в Петербурге, где обнаружили четыре трупа. На месте обнаружена канистра с остатками неустановленной спиртосодержащей смерти.

«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти», — рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Напомним, в здании бывшей столовой 3 февраля нашли трупы двух женщин и двух мужчин. На телах обнаружены следы укосов. Предположительно, речь идет о крысах.

По предварительным данным, мужчины и женщины скончались около трех суток назад. Признаки насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружены. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Тело погибшего нашли в одном из заброшенных домов на проспекте Римского-Корсакова.

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Рядом с четырьмя трупами в Петербурге нашли канистру с неизвестной жидкостью
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