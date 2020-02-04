Светлана Зейналова ушла от отца младшей дочери

Телеведущая «Первого канала», 42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери, маркетологом Дмитрием, который был младше звезды на несколько лет.

О разрыве отношений Зейналова рассказывает без грусти, отмечая, что расставания переносит легко. По словам телеведущей, основной причиной несложившейся семейной жизни стал её тяжелый характер. Кроме того, сказалась разница в возрасте: «Мне хочется, чтобы мой человек играл в той же песочнице и в те же игрушки, что и я», поделилась Светлана с журналом «СтарХит».

Напомним, что с последним возлюбленным звезда жила в гражданском браке. Замужем Зейналова была единожды, за экс-программным директором радио Maximum Алексеем Глазатовым. У пары также есть дочь.

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