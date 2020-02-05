Бондаренко выступит перед ЗакСом

Бондаренко выступит перед ЗакСом
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице на заседании Законодательного собрания города выступит вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий на вопрос жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики.

Сегодня, 5 февраля, в рамках часа правительства Бондаренко расскажет о проведении программы капремонта и тарифной политики.

Также в ходе заседании будут рассмотрены 13 проектов законов и постановлений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что летом в городе на Неве пройдет годовое собрание акционеров «Газпрома». Оно намечено на 26 июня.

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