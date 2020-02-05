В Петербурге уничтожат тысячу колумбийский альстромерий

Альстромерии из Колумбии. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Альстромерии из Колумбии. Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В партии срезанных цветов альстромерий, прибывших в Петербург из Латвии, обнаружили опасного вредителя — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Цветы подлежат уничтожению.

Эксперты проверили 1 тыс. 100 альстромерий на одном из складов временного хранения на юге Петербурга, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Цветы, происхождением из Колумбии, следовали в Петербург из Латвии автомобильным транспортом, уточнили в ведомстве. В ходе фитосанитарного контроля в альстромериях были обнаружены жизнеспособные особи опасного вредителя. Наличие трипса подтвердили лабораторные исследования.

Выпуск цветов на территорию России запрещен. Альстромерии будут уничтожены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 10 тыс. зараженных цветов уничтожили в печи.