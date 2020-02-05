Депутаты объяснили, что не так с демонтажом СКК

Депутаты Законодательного собрания Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с требованием расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена». Что не так с демонтажом СКК «Петербургский», пояснил депутат Борис Вишневский.

По словам парламентария, множество специалистов указали на грубые нарушения строительных норм и правил при проведении демонтажа. В частности, об ошибках рассказал почетный строитель России и специалист по металлоконструкциям Юрий Тентлер, выступивший на согласованном митинге в память об СКК.

«Он указал на огромное число нарушений. Нельзя было так демонтировать в принципе, нельзя было по кругу обрезать тросы, нельзя было 20% опор фактически отделять от этой мембраны. Все это предвещало разрушение СКК», — пояснил Вишневский gazeta.spb.ru.

Депутаты просят Беглова привлечь к ответственности виновных в обрушении СКК. В том числе, расторгнуть соглашение с ООО «СКА-Арена».

Напомним, 31 января начался демонтаж СКК «Петербургский». В ходе работ произошло обрушение кровли, в результате чего погиб один из рабочих. Случившееся проверяют прокуратура и следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты фракции «Справедливая Россия» обратились к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить документацию на демонтаж СКК «Петербургский»,