В Сестрорецке на территории больницы потушили пожар

Черный дым на территории больницы в Сестрорецке. Фото: vk.com/spb_today

Черный дым на территории больницы в Сестрорецке. Фото: vk.com/spb_today

На территории городской больницы №40 в Сестрорецке загорелся контейнер со строительным мусором.

Как сообщили в главке МЧС по Петербургу и Ленобласти, очевидцы сообщили в пожарно-спасательную службу о возгорании на территории больницы в 12:46. Там загорелся контейнер, наполненный мусором. Огонь также перекинулся на отходы, лежащие возле контейнера.

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. На его ликвидацию огнеборцам потребовалось 15 минут. Сейчас пожарные проливают конструкции.

Изначально о пожаре рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных ими снимках видны черные клубы дыма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Наставников 15 пожарных потушили горящую квартиру.