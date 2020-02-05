После жесткой посадки самолета в Стамбуле погиб один человек

Также из 177 пассажиров пострадали 157 человек, они находятся в больнице.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщает министр здравоохранения Турции Фахреттина Коджа. В результате жесткой посадки самолета в Стамбуле погиб один человек, а также пострадали 157 человек. Среди нет ни одного россиянина. О состоянии травмированных ничего не говорится.

Напоминаем, что лайнер упал с 30 метров на полосу – по предварительным данным, причиной стали плохие погодные условия. Борт разлетелся на три части, из-за чего и пострадали люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге аварийно приземлился самолет из Варшавы. Причиной назвали неисправность на борту, но о каких именно проблемах идет речь – непонятно. В лайнере из Варшавы летели 50 человек, никто из них в результате не пострадал.