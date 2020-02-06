Петербуржцы 14 февраля поедут на работу на велосипеде

В Петербурге 14 февраля пройдет зимняя акция «На работу на велосипеде». Горожане на один день пересядут с общественного и личного транспорта на двухколесный.

Акцию проводит общественное движение «Велосипедизация Санкт-Петербурга». Устраивают её трижды в год: в феврале, мае и сентябре.

Каждый, кто решится пересесть на велосипед 14 февраля, сможет получить сладкий подарок от партнера акции — сети финских супермаркетов Prisma. Для этого необходимо заехать в любой из магазинов, назвать на кассе пароль «На работу на велосипеде» и показать ключи от велозамка. В подарок участникам акции вручат по банке брусничного варения.

Проходит акция «На работу на велосипеде» в формате соревнований между городами России. Выигрывает тот, в котором пересесть на двухколестный транспорт решают больше людей.

Цель акции — показать, что велосипед — разумная, здоровая и более экологичная альтернатива автомобилю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что акция «На работу на велосипеде» прошла в Петербурге 20 сентября.