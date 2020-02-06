Первые «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 9 февраля

Первые &#171;Лыжные стрелы&#187; отправятся из Петербурга 9 февраля
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специальные пригородные поезда «Лыжные стрелы» отправятся в Ленинградскую область по двум направлениям в это воскресенье, 9 февраля.

Как сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, поезда будут запущены в рамках сотрудничества компании с Комитетом по физической культуре и спорту Петербурга.

Петербуржцы могут получить билеты на «Лыжные стрелы» бесплатно. Для этого надо обратиться в отделы физической культуры и спорта районных администраций Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запуск «Лыжных стрел» вновь отменили из-за отсутствия снега.

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