Запуск «Лыжных стрел» вновь отменили из-за отсутствия снега

В Петербурге в очередной раз отменили проведение массового лыжного старта «Лыжные стрелы», запланированного на 2 февраля.

Как сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», поездка «Лыжных стрел», которая должна была состояться в воскресенье, 2 февраля, не состоится. Причиной отмены стали погодные условия, в частности — отсутствие снега.

Согласно данным Комитета по физической культуре и спорту Петербурга, первая электричка должна отправиться 9 февраля, однако ее запуск состоится при условии наличия снега.

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