Во время проверок в Ленобласти 30 такси отправились на штрафстоянку

Во время проверок в Ленобласти 30 такси отправились на штрафстоянку
Поводом для проверок стали участившиеся аварии с такси. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Автомобили оказались на штрафстоянке в результате проведённого инспекторами ГИБДД И ГКУ «Леноблтранс» трёхдневного рейда. Среди них оказались машины Яндекса. На некоторых водителей завели административные дела.

Всего было осмотрено 70 автомобилей. Цель проверки — осмотр технической исправности и наличие необходимых документов.

Выяснилось, что самым частым нарушением является отсутствие лицензии на перевозку пассажиров и отсутствие техосмотра. Технически, ОСАГО у водителя есть, но он выписан на одно физическое лицо. Поэтому, такой полис никак не защитит в случае аварии, ничего не подразумевающих, пассажиров такси. Водители хотят сэкономить, ведь страховка для такси стоит гораздо дороже, чем обычный ОСАГО.

В «Леноблтранс» сообщили gazeta.spb.ru, что проверки будут проводиться до конца недели, а потом будут введены на регулярной основе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пискаревском водитель «Яндекс.Такси» не уступил дорогу и попал в ДТП.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть проверки такси
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Родители погибшей на ж/д переходе на Туристской девочки будут судиться с РЖД
Янтарную комнату разрешили фотографировать из-за отсутствия китайцев
Во время проверок в Ленобласти 30 такси отправились на штрафстоянку
На Каменноостровском загорелась квартира в историческом доме
Первые «Лыжные стрелы» отправятся из Петербурга 9 февраля
На Васильевском хотят снести построенную жильцами детскую площадку
Движение по Светлановской площади парализовано из-за массового ДТП
В Петербурге начальника салона сотовой связи похитил смартфоны на 500 тысяч