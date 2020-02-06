Во время проверок в Ленобласти 30 такси отправились на штрафстоянку

Автомобили оказались на штрафстоянке в результате проведённого инспекторами ГИБДД И ГКУ «Леноблтранс» трёхдневного рейда. Среди них оказались машины Яндекса. На некоторых водителей завели административные дела.

Всего было осмотрено 70 автомобилей. Цель проверки — осмотр технической исправности и наличие необходимых документов.

Выяснилось, что самым частым нарушением является отсутствие лицензии на перевозку пассажиров и отсутствие техосмотра. Технически, ОСАГО у водителя есть, но он выписан на одно физическое лицо. Поэтому, такой полис никак не защитит в случае аварии, ничего не подразумевающих, пассажиров такси. Водители хотят сэкономить, ведь страховка для такси стоит гораздо дороже, чем обычный ОСАГО.

В «Леноблтранс» сообщили gazeta.spb.ru, что проверки будут проводиться до конца недели, а потом будут введены на регулярной основе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пискаревском водитель «Яндекс.Такси» не уступил дорогу и попал в ДТП.