В Ленинградском зоопарке родился кенгуренок Беннета

В Ленинградском зоопарке родился кенгуренок Беннета
Самка кенгуру Беннета с детенышем. Фото: vk.com/spbzoopark

Руководство Ленинградского зоопарка рассказало в соцсетях о пополнении в семье кенгуру. Самка кенгуру Беннета родила малыша.

Как рассказали в группе Ленинградского зоопарка в соцсети «ВКонтакте», самка сумчатого австралийского животного по имени Хлоя стала мамой. Несколько дней назад из ее сумки выглянула мордочка детеныша.

Малыши кенгуру появляются на свет весом всего один грамм, а их размер при рождении не больше горошины. Сразу после рождения они заползают в сумку мамы, где начинают расти. И лишь спустя полгода они начинают выглядывать наружу.

Кенгуренок пока только рассматривает все вокруг, не торопясь покидать свое укрытие. Пол малыша станет известен еще через несколько месяцев, когда он начнет самостоятельно перемещаться по вольеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что животные из Ленинградского зоопарка стали мемами.

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