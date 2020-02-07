Беглов рассказал президенту, как работает навигатор профессий в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о запуске в городе навигатора профессий, с помощью которого школьники смогут выбрать будущий род деятельности.

Об этом он рассказал на заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Градоначальник отметил, что на данный момент Санкт-Петербург занимается подготовкой кадров для высокотехнологических отраслей. По словам Беглова, недавно в Северной столице запустили ряд технологических проектов — в городе открыли Академию цифровых технологий и создали Государственную информационную систему «Навигатор профессий Санкт-Петербурга».

Отметим, что навигатор профессий был разработан по прямому поручению главы города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов переживает за китайский народ.