Беглов рассказал президенту, как работает навигатор профессий в Петербурге

Беглов рассказал президенту, как работает навигатор профессий в Петербурге
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о запуске в городе навигатора профессий, с помощью которого школьники смогут выбрать будущий род деятельности.

Об этом он рассказал на заседании Президиума Госсовета и Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Градоначальник отметил, что на данный момент Санкт-Петербург занимается подготовкой кадров для высокотехнологических отраслей. По словам Беглова, недавно в Северной столице запустили ряд технологических проектов — в городе открыли Академию цифровых технологий и создали Государственную информационную систему «Навигатор профессий Санкт-Петербурга».

Отметим, что навигатор профессий был разработан по прямому поручению главы города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов переживает за китайский народ.

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